Интеллектуальная игра о советской эпохе прошла в Ногинске

Согласно статистике, больше 60% населения нашей страны — люди, который родились в Советском Союзе. Многие до сих пор хранят теплые воспоминания о советском периоде, на который выпали их детство и юность.

Поэтому неудивительно, что тематический квиз «Назад в СССР» вызвал столь большой интерес у жителей Богородского округа. 28 мая в уютном зале Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина в городе Ногинск встретились четыре эрудированные команды — «Активисты», «Красавчики», «Пережитки» и «Мир! Труд! Май!», чтобы побороться за звание лучших знатоков советской эпохи. Уникальная выставка редких книг из фонда библиотеки, советские плакаты и транспаранты помогли создать особую атмосферу прошлых лет.

Игра выдалась захватывающей и непредсказуемой — все команды показали отличные знания. Только на последнем туре «Активисты» и «Пережитки» сумели на несколько баллов опередить соперников и в итоге разделили 1-е место. Все участники получили на память сувениры, а победителям достались вкусные подарки от компании «Богородский пряник».