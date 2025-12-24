Интеллектуальная игра «Колесо истории» прошла в Зарайске

В Зарайске на базе гимназии № 2 в девятый раз прошла традиционная игра для школьников «Колесо истории». Этот турнир, ставший неотъемлемой частью культурной жизни муниципалитета, в этом году отражал центральную тему XXIII Рождественских образовательных чтений: «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».

За звание знатоков истории и мудрости боролись семь сборных команд, представляющих различные образовательные учреждения муниципалитета. К ним, на правах восьмой, но внезачетной команды, присоединились и педагоги.

«Еще до начала основных интеллектуальных баталий, участники смогли совершить настоящее путешествие во времени. В фойе их встретили реконструкторы из прихода Успенского храма деревни Рожново. В доспехах и с оружием той эпохи, они продемонстрировали элементы вооружения и защиты русских воинов средневековья, погружая гостей в атмосферу воинской доблести и героизма прошлых лет», — сообщили организаторы.

Сама игра представляла собой трехэтапное погружение в отечественную историю. Первые два раунда были посвящены конкретным историческим периодам и событиям, которые требовали от участников не только глубоких знаний фактов, но и умения анализировать исторические процессы. Вопросы охватывали перенесение чудотворной иконы в 1225 году, а также хождение преподобного Сергия Радонежского в Рязань в 1385 году. Кульминацией стало заключительное творческое задание. На этом этапе команды представили рассуждения и эссе на тему того, какой бесценный опыт и нравственные уроки современная молодежь может почерпнуть у святых и великих военачальников отечественной истории. По итогам борьбы, победителем турнира стала команда гимназии № 2.