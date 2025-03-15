Интеллектуальная игра ко Дню воссоединения Крыма с Россией пройдет в Химках

Патриотическое мероприятие проведут в клубе «Активное долголетие» в Химках 18 марта. Участники вспомнят историю воссоединения Крыма с Россией.

Викторину проведут в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений». Участниками станут школьники и активисты клуба.

«Такой формат позволит объединить разные поколения в изучении важнейших страниц отечественной истории. Формат интеллектуальной игры делает изучение истории более увлекательным и доступным», — добавил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что цель программы — объединить поколения вокруг вечных общих ценностей.

«Сегодня, когда Россия вновь отстаивает свои интересы в ходе специальной военной операции, значение этого дня приобретает еще больший смысл. Он напоминает нам о важности национального суверенитета, стремления к единству и защиты своих граждан», — сказал муниципальный депутат Николай Томашов.