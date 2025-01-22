Интеллектуальная игра ко Дню студента прошла в Ногинске

В преддверии Дня российского студенчества, который ежегодно отмечается 25 января, в Ногинском филиале «Государственного университета просвещения» прошла интеллектуальная игра по правилам дорожного движения под названием «Ворошиловский стрелок». Игра включала три этапа, каждый из которых проверил творческие способности, логику и эрудицию участников.
Организаторами мероприятия выступили педагог-организатор «Центра допризывной подготовки молодежи» Николай Толмачев, представитель Общественной палаты Алина Витальева и районная Госавтоинспекция.
На первом этапе студенты отвечали на вопросы по правилам дорожного движения. Второй этап предлагал участникам создать несуществующий дорожный знак и объяснить его значение. На третьем этапе студенты представили свои идеи по улучшению дорожной и транспортной инфраструктуры для повышения безопасности движения в городе. По завершении игры всем участникам вручили грамоты за активное участие и проявленные знания.
«Ворошиловский стрелок» стал не только возможностью для молодежи проявить себя, но и отличным способом отметить День студента в позитивной и интеллектуальной атмосфере.
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