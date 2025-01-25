Интеллектуальная игра ко Дню студента прошла в Дмитрове

Игру подготовила сотрудник общественной приемной Алла Брысина. В состав жюри вошла депутат Московской областной Думы Марина Шевченко.

Студенты отвечали на текстовые вопросы из различных областей знаний, в том числе истории, науки и культуры.

«Интеллектуальные игры — это отличная возможность для молодежи не только проверить свои знания, но и развить критическое мышление и командный дух. Сегодня все отлично провели время и получили заряд положительных эмоций на целый день», — отметила Марина Шевченко.

Марина Шевченко объявила результаты, вручила памятные подарки, а победителям — настольную игру «Skytopia».

Заместитель главы Ирина Костышина отметила, что в День студента и Татьянин день в Дмитрове запланированы культурные и творческие события. Мероприятия призваны показать, что студенты — это целый мир, в котором есть место и учебе, и праздникам.