Интеллектуальная игра ко Дню России прошла в комплексе «Артишок» в Химках

«Для гостей подготовили тематическую викторину, посвященную традиционным семейным ценностям. Участникам напомнили о значимости сохранения культурных и духовных основ общества — крепкой семьи, уважения к старшим, любви к Родине. Кроме того мы рассказали о программе „Крепкая семья“, реализуемой партией. Эта инициатива направлена на поддержку семей, укрепление института брака, защиту материнства и детства, а также формирование устойчивого морального фундамента в обществе», — рассказал Валентин Герасимов.

Почетным гостем стал помощник руководителя отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин. Он поблагодарил молодогвардейцев и сотрудников предприятий за сбор гуманитарной помощи военнослужащим и отметил, что поддержка с тыла — стимул для бойцов специальной военной операции.

«Понимание своей истории и сопричастность к судьбе Родины помогают формировать ответственных и неравнодушных граждан, готовых внести вклад в процветание своей страны. Сегодня, в условиях проведения СВО, эта задача становится еще более актуальной», — поделилась депутат Ирина Спирина.

Интеллектуальная игра стала частью патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая реализуется в Химках с 2024 года. Муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила, что в ее рамках проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО.