Интеллектуальная игра ко Дню космонавтики прошла в колледже в Раменском

Квиз начался с видеоприветствия Героя России, летчика-космонавта Дмитрия Петелина. После этого студентам предстояло в четырех раундах продемонстрировать свои знания об истории отечественной космонавтики, достижениях в освоении вселенной и современных космических разработках.

За ходом состязаний следило компетентное жюри, в состав которого вошла руководитель фракции «Единой России» в совете депутатов округа Нина Широкова. Она отметила, что такие игры помогают повысить интерес молодежи к изучению истории и науки России, расширить кругозор в увлекательном формате и мотивировать к новым достижениям.

Все участники игры получили памятные дипломы. Мероприятие состоялось в рамках патриотической программы «Единой России» «Успех V единстве поколений».