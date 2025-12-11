Интеллектуальная игра ко Дню Конституции прошла в Воскресенске

Школьники округа поборолись за победу в состязании «Знатоки». В мероприятии приняли участие народные избранники.

Участниками игры стали ученики 9А класса Москворецкой гимназии. Они обсудили положения Конституции, поделились взглядами и поговорили о значении закона в жизни каждого гражданина.

Также к мероприятию присоединились представители отделения Ассоциации ветеранов СВО в Воскресенске и депутаты округа.

«Атмосфера соревнования мотивирует ребят глубже изучить материал и активнее включаться в обсуждение важных вопросов гражданского права», — сказал муниципальный депутат Андрей Баранов.

Отметим, что интеллектуальная игра состоялась в рамках проекта «Успех V Единстве поколений» партии «Единая Россия». Задачей события было научить школьников проявлять активную гражданскую позицию в жизни.