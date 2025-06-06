Интеллектуальная игра к 226-летию со дня рождения Пушкина пройдет в Химках

Интерактивную игру ко дню рождения великого русского поэта, писателя и драматурга Александра Пушкина проведут в клубе «Активное долголетие» в Химках 6 июня. Жителям округа напомнят, какой вклад внес Пушкин в историю и культуру России.

Участие в исторической лекции примут участники клуба «Активное долголетие» и учащиеся местных школ. Вместе они изучат биографию поэта, узнают интересные факты о его жизни и творчестве, проверят свои знания в формате интерактивной викторины.

«Проведение таких мероприятий — это уникальная возможность для диалога между поколениями. Общение школьников с представителями старшего возраста формирует у подрастающего поколения уважительное отношения к опыту, традициям и истории своей страны», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Знания о великом поэте — это не только школьная программа, музеи и памятники, но и огромное наследие, диктующее любовь к Отечеству и уважение к людям, обеспечившим его славное будущее.

Патриотическое мероприятие, посвященное Александру Сергеевичу Пушкину, пройдет 6 июня в 14:00 по адресу: улица Кирова, владение № 24.