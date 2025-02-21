Интеллектуальная игра для студентов прошла в Воскресенске

Во Дворце культуры «Химик» прошел молодежный тимбилдинг «Будь готов!», посвященный Дню защитника Отечества. Учащиеся проверили знания в военной области.

В игре приняли участие волонтеры центра «Олимпиец», члены «Движения первых» и «Молодой гвардии».

Участниками стали команды из гимназии № 1, школ № 2, № 3 и № 5. Ребята проверили знания в военной области, проявили смекалку и умение работать в команде.

Почетными гостями стали председатель местного отделения «Движения первых» Анна Богданова и муниципальный депутат Галина Романова.

Музыкальный подарок для участников молодежного тимбилдинга подготовил вокальный коллектив «Феникс».

Победителем игры «Будь готов!» стала команда школы № 3.