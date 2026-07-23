Инструкторы-проводники в Московской области пройдут переаттестацию

Министерство культуры и туризма Московской области объявило о необходимости переаттестации инструкторов-проводников до 1 октября 2026 года. Специалисты, сведения о которых уже включены в реестр, временно аттестованы и могут работать с даты включения. Однако после указанного срока работа без переаттестации будет незаконной.

Переаттестацию можно пройти в организациях, уполномоченных на проведение аттестации:

Федерация альпинизма России (ФАР) занимается альпинистским и горным туризмом.

Федерация спортивного туризма России (ФСТР) отвечает за водный, пешеходный, лыжный, велотуризм и горный туризм (кроме альпинизма).

Федерация подводного спорта России (ФПСР) уполномочена проводить аттестацию в сфере подводного туризма (дайвинг).

Специалисты должны проверить, включены ли их данные в реестр, и запланировать переаттестацию в уполномоченной организации. Если сведений в реестре нет, необходимо срочно пройти первичную аттестацию. Кроме того, важно всегда иметь при себе нагрудную карточку и направлять уведомления о каждом сопровождении на маршрутах с особыми условиями.

Министерство призывает не откладывать переаттестацию на последний день, чтобы избежать проблем с загруженностью организаций, проводящих аттестацию.