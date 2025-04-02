Инструктор в школе собак для слепых из Балашихи рассказала о своей работе

В Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых в Балашихе трудится инструктор-методист, инвалид по зрению первой степени Мария Тищенко. Она передает навыки будущим четвероногим помощникам и делится личным опытом с другими людьми с ОВЗ.

Профессиональный путь Марии Тищенко начался после встречи с первой собакой-проводником по кличке Берн, это стало стимулом для освоения новой специальности. Сегодня она — квалифицированный инструктор-методист, успешно подготовившая уже не одну собаку-проводника. Ее первая выпускница по кличке Иветта сейчас работает в Санкт-Петербурге. Ежегодно Мария готовит к работе пять четвероногих помощников.

Несмотря на сложности, связанные с работой сразу с несколькими подопечными, Мария отмечает, что ей помогает ее собственный опыт владения собакой-проводником.

«Мне проще в плане подготовки, я знаю, что ждет собаку с ее будущим хозяином, какие трудности могут возникнуть и как их преодолеть», — делится Мария.

Подготовка одной собаки-проводника занимает от четырех до восьми месяцев. Школа располагает собственным племенным питомником и сотрудничает с проверенными заводчиками, отбирая собак в возрасте от трех месяцев до пяти лет.

Пес Марии, Берн, ежедневно сопровождает ее на работу. Это не только ее незаменимый помощник, но и преданный друг. Берн также помогает на некоторых этапах воспитания собак-проводников и даже разучил более 40 трюков.