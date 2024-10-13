Инструктор проекта «Активное долголетие» из Красногорска получила черный пояс по тхэквондо

В Российском государственном университете спорта состоялся международный семинар по тхэквондо, который провел вице-президент Федерации тхэквондо ИТФ России, гранд-мастер девятого дана профессор Юрий Калашников. В рамках семинара была проведена аттестация инструкторов на мастерские степени.

Особое внимание привлекла успешная аттестация спортивного инструктора центра московского долголетия «Активное долголетие» Дарьи Романовой. Международная федерация тхэквондо ИТФ присвоила ей черный пояс четвертого дана и звание инструктора международного класса.

Это достижение свидетельствует о высоком уровне подготовки российских спортсменов и инструкторов, а также подтверждает значимость и престижность проводимых в России мероприятий по тхэквондо. Семинар стал важной площадкой для обмена опытом и повышения квалификации участников.

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