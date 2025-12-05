Инструктор по физкультуре из Воскресенска стала призером всероссийского спортивного проекта

Итоги второго сезона проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей» подвели в Москве на волейбольной арене «Динамо». Награду получили 16 победителей и призеров из 15 регионов страны, в том числе инструктор-методист по физической культуре МБУ «ФСО „Центр“» Анна Морозова из Воскресенска.

Она заняла второе место в конкурсе «Профи среди любителей» в номинации «Организаторы спортивных мероприятий».

«„СпортТрек“ — проект, который объединяет людей из разных городов России, с разными интересами. Это уникальная возможность познакомиться с единомышленниками и обменяться с ними опытом», — поделилась Анна Морозова.

Лучшие участники конкурса смогут посотрудничать с профессиональными баскетбольными клубами и федерациями, предложить собственную концепцию спортивного события в рамках проекта.

Отметим, что участие во втором сезоне приняли свыше 50 тысяч человек. Мероприятие провели в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».