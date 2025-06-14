Инструктор по фитнесу Олеся Шутко провела зарядку для жителей Серпухова

Собравшиеся получили заряд бодрости и энергии, укрепили здоровье и повысили тонус организма. Мероприятие «Марафон Зарядок» организовали для популяризации здорового образа жизни среди горожан.

«Несмотря на дождь, люди пришли и с энтузиазмом участвовали в зарядке. Это говорит о том, что интерес к здоровому образу жизни в Серпухове растет, и наш марафон продолжает приносить свои плоды», — подчеркнул активист движения «Здоровое Отечество» Никита Козлов.

Организаторы поблагодарили тренера Олесю Шутко, а также депутата Наталью Боровских за содействие в проведении зарядки.

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