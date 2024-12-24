Инструктаж нарядов комплексных сил по охране порядка прошел в Воскресенске

Совместный инструктаж нарядов комплексных сил, заступающих на службу по охране общественного порядка, прошел в муниципалитете. В нем также участвовал член Общественного совета при УМВД России по городскому округу Роман Сурупов.

Развод принимал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Степан Тишин. В инструктаже приняли участие все подразделения Управления МВД сотрудники Росгвардии, Добровольной народной дружины и представители администрации округа.

Проверка касалась внешнего вида сотрудников полиции и их документов. У заступающих в наряд проверили соответствие личным номерам удостоверений и специальных жетонов, а также правильность ношения формы. Полицейским рассказали об оперативной обстановке на территории и сформулировали задачи по охране общественного порядка.

Роман Сурупов положительно оценил готовность нарядов полиции к выполнению служебных задач и напомнил полицейским о необходимости строгого соблюдения мер личной безопасности.