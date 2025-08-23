Инструктаж для детей о правилах проезда на общественном транспорте прошел в Лобне

В преддверии начала учебного года начальник северного межмуниципального управления ГКУ Московской области «Административная пассажирская инспекция» Сергей Харченков совместно со старшими инспекторами ведомства провел для лобненских школьников инструктаж о правилах проезда на общественном транспорте. Он рассказал о необходимости соблюдать осторожность при ожидании транспорта на остановках, при посадке и высадке из автобусов и маршрутных такси.

Вторая часть инструктажа проходила в автобусе. Он был специально предоставлен для мероприятия Московским автобусным парком № 9 «Мострансавто». Во время поездки инспекторы рассказали школьникам о правилах пользования картой «Стрелка» во время поездок.

Сотрудники ведомства напомнили также, что с 2017 года действует запрет на высадку детей в случае, если ребенок не может приобрести билет. В любом случае, он должен быть доставлен до нужной ему остановки.

Напомним, родителям важно своевременно пополнять баланс ученических транспортных карт и обеспечивать наличие у несовершеннолетних пассажиров документов, подтверждающих возможность льготного проезда.