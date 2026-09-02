Институтское шоссе переименовали в Протвине

Теперь улица носит название проспекта имени академика Анатолия Логунова — основателя и первого директора Института физики высоких энергий. Торжественное открытие прошло в День знаний.

В церемонии приняли участие глава муниципалитета Алексей Шимко, председатель окружного Совета Михаил Шульга, директор Института физики высоких энергий имени А. А. Логунова Валерий Песенко и руководитель Курчатовского центра профессионального развития и профориентации Елена Лагошина. Они поздравили жителей Протвина с историческим событием.

Также здесь встретили участников символического забега, посвященного открытию проспекта. В забеге приняли участие молодые ученые, сотрудники института и призеры Школьной лиги.

Алексей Шимко отметил, что символично открыть проспект в День знаний: имя Анатолия Логунова должно стать для школьников примером служения Родине и науке. Указ об увековечении памяти академика в связи со 100-летием со дня рождения подписал президент России Владимир Путин.

Глава округа поблагодарил всех, кто инициировал и поддержал эту идею, и выразил уверенность, что новый проспект будет напоминать будущим поколениям: великое начинается здесь, с малой родины, и служит во благо всей страны.