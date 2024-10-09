Институт из Серпухова стал участником международной научной конференции

Сотрудники института инженерной физики из Серпухова побывали на международной научно-практической школе-конференции. Ее темами стали аллергология, иммунология и инфектология.

Возглавил делегацию от института из Серпухова его президент Алексей Царьков. Учреждение уже 10 лет выступает генеральным партнером мероприятия.

Участниками конференции стали более двух тысяч специалистов. Мероприятие провели в Сочи и приурочили к 300-летию со дня образования Российской академии наук.

Для сотрудников института участие в событии позволило не только получить опыт, но и наладить связи и сотрудничество с ведущими медицинскими институтами, университетами, центрами и больницами.

Отметим, что также на конференции презентовали новые препараты и технологии. Ранее, в 2020 году, ученые института из Серпухова зарегистрировали и провели клинические исследования препарата «Тамерон».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».