Инспекция территории на соответствие требованиям доступной среды прошла во Фрязине

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев совместно с первым заместителем Сергеем Горячевым и профильными службами провел инспекцию городских территорий на предмет соответствия требованиям доступной среды. Особое внимание уделили подъездам к центру «Исток-Орто», где проходят реабилитацию участники специальной военной операции.

Дмитрий Воробьев подчеркнул, что главная задача — создать комфортные условия для скорейшей реабилитации военнослужащих.

Глава округа также обсудил с генеральным директором ООО «Исток-Орто» Алексеем Раковым организацию парковочных мест и тротуара по улице Гольца, чтобы обеспечить удобство посетителей центра. Кроме того, была осмотрена территория у школы № 1, где планируется обустроить парковочный карман. Дмитрий Воробьев отметил, что вопрос будет решен до начала нового учебного года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал важность формирования доступной среды, особенно в контексте медицинской и психологической реабилитации, трудоустройства и социальной адаптации защитников Отечества. Без надлежащей инфраструктуры эффективность таких программ значительно снижается.

«Наша общая цель — сделать так, чтобы все жители Фрязино, включая тех, кто особенно нуждается в поддержке, чувствовали себя комфортно, могли свободно передвигаться по городу и пользоваться его инфраструктурой», — отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.