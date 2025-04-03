Инспекторы выявили 6 нарушений правил охоты в Подмосковье за неделю

Весенний сезон охоты на птицу продолжается в Подмосковье. В ходе рейдов специалисты выявили шесть нарушителей за последнюю неделю.

По словам главы Комлесхоза Подмосковья Евгения Агелова, во время мероприятий по охотничьему надзору инспекторы выявили нарушителей в Воскресенске, Зарайске, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве и Шатуре.

«Наиболее часто встречающееся правонарушение — это охота без разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки», — сказал он.

Жителям напомнили, что во время охоты необходимо иметь при себе билет, разрешение на ношение оружия и путевку.

Десятидневная охота начнется в южной части Подмосковья с 5 апреля. Жителям напомнили, что в этот период запрещена добыча вальдшнепа на утренней тяге, охота с подхода и использование любых плавательных средств для выслеживания.