Инспекторы в Павловском Посаде напомнили жителям правила безопасности на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции в Павловском Посаде напомнили жителям садовых товариществ о правилах безопасности на проезжей части. Они рассказали, что в темное время суток важно носить одежду со световозвращающими элементами.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали жителям, как обезопасить себя во время прогулки, особенно, когда участник дорожного движения передвигается на велосипеде или самокате.

«Сегодня особенно важно проводить с пешеходами профилактические беседы. Темнеет рано, и многие пренебрегают световозвращающими элементами в одежде, а это, в свою очередь, сильно затрудняет видимость пешеходов на проезжей части и обочинах дорог. Даже при небольшой, на первый взгляд, скорости водителю транспортного средства сложно вовремя заметить пешехода и остановиться, предотвратив ДТП», — сказал инспектор Отдела Госавтоинспекции МВД России «Павлово-Посадский», старший лейтенант полиции Андрей Чистов.

Важную информацию разместили на стендах и раздали листовки прохожим.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».