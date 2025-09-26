Инспекторы в Красногорске проверили соблюдение правил перевозки детей в автомобилях

Автоинспекторы в Красногорске провели профилактическое мероприятие, направленное на контроль за соблюдением водителями правил перевозки детей. Такие мероприятия организуют в округе регулярно.

Полицейские проверили наличие детских кресел, соответствующих возрасту и весу ребенка. Они разъяснили водителям правила перевозки несовершеннолетних пассажиров, а также показали, как правильно крепить приспособления для юных пассажиров.

Детям вручили световозвращающие браслеты, книги с произведением Сергея Михалкова «Дядя Степа» и тематические закладки.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и ответственными на дороге, ведь от этого зависит жизнь и здоровье самых главных пассажиров — детей.