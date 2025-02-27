Инспекторы технадзора в Подмосковье выявили поддельное удостоверение тракториста

Фото: Минэкологии МО

Специалисты подмосковного технадзора выявили поддельное удостоверение тракториста-машиниста. Нарушитель обратился в ведомство для замены документа, однако проверка показала признаки подделки.

Как рассказали в ведомстве, информация о выдаче удостоверения мужчины не подтвердилась. В результате данные были переданы в отдел полиции для проведения дальнейшей проверки. Нарушителю может грозить уголовная ответственность.

«Подделка документов — серьезное правонарушение. Ошибочно считать, что для управления спецтехникой на закрытых территориях, таких как поля, права не требуются. Ответственное управление и подтверждение квалификации необходимы для предотвращения несчастных случаев, а также обеспечения безопасности, как тракториста, так и окружающих», — отметил министр экологии Подмосковья Павел Бида.

Неделей ранее специалисты выявили еще несколько похожих случаев.

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