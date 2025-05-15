Инспекторы технадзора провели 20 тысяч проверок на стройках Подмосковья с января

Специалисты подмосковного технадзора провели свыше 20,9 тысячи выездных обследований объектов ЖКХ с начала года. Они проверили документацию, соответствие сметным расчетам и качество выполнения работ на стройках.

Специалисты технадзора с января провели около 21 тысячи проверок строительных объектов. Ведомство курирует возведение больниц, школ, жилых домов и очистных сооружений.

Эксперты выезжают на места, проверяют документацию, контролируют сроки и качество работ. Сейчас под их наблюдением находятся более шести тысяч зданий.

Как пояснили в МинЖКХ Подмосковья, такие меры позволяют обеспечивать качество строительства социально значимых объектов.