Инспекторы технадзора провели 20 тысяч проверок на стройках Подмосковья с января

Специалисты подмосковного технадзора провели свыше 20,9 тысячи выездных обследований объектов ЖКХ с начала года. Они проверили документацию, соответствие сметным расчетам и качество выполнения работ на стройках.
Специалисты технадзора с января провели около 21 тысячи проверок строительных объектов. Ведомство курирует возведение больниц, школ, жилых домов и очистных сооружений.
Эксперты выезжают на места, проверяют документацию, контролируют сроки и качество работ. Сейчас под их наблюдением находятся более шести тысяч зданий.
Как пояснили в МинЖКХ Подмосковья, такие меры позволяют обеспечивать качество строительства социально значимых объектов.
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