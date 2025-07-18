Инспекторы технадзора пресекли нарушения в 12 округах Подмосковья

Сотрудники гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области провели серию рейдов, в рамках которых обнаружили нарушения при эксплуатации самоходной техники. За неделю признаки несоблюдения требований выявили в 12 муниципалитетах.

Несоблюдение требований зарегистрировали в Клину, Мытищах, Лобне, Красногорске, Домодедове, Истре, а также в Ленинском, Богородском, Чеховском, Сергиево-Посадском, Раменском и Одинцовском округах.

Чаще всего инспекторы сталкивались со случаями эксплуатации машин без надлежащей регистрации или с просроченным техническим осмотром, а также с опасными неисправностями.

Организациям и частным владельцам вынесли официальные предупреждения о необходимости устранить нарушения.

Министерство экологии и природопользования региона напомнило, что за эксплуатацию незарегистрированной техники предусмотрены штрафы: для граждан — от полутора до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от двух до трех с половиной тысяч, а для организаций — до 10 тысяч.