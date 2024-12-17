Инспекторы со сказочными героями провели профилактическую акцию в Одинцове

Сотрудники Госавтоинспекции в Одинцове организовали интересную профилактическую акцию, в ходе которой вместе со сказочными персонажами в ярких костюмах напомнили жителям и гостям города о важности соблюдения правил дорожного движения. Мероприятие, проведенное на центральной площади, было направлено как на взрослых, так и на детей.

Представители Госавтоинспекции Московской области активно взаимодействовали с участниками, объясняя ключевые аспекты дорожной безопасности и акцентируя внимание на правилах перехода проезжей части.

Полицейские подчеркнули значимость использования фликеров, особенно в темное время суток и в условиях плохой видимости, что может значительно повысить безопасность пешеходов на дороге. Каждый, кто принял участие в акции, имел возможность не только освежить свои знания о правилах дорожного движения, но и получить в качестве подарка световозвращающую ленту, что еще раз напоминает о необходимости заботиться о своей безопасности на дорогах.