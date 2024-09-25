Инспекторы проверили на наличие детских кресел 100 автомобилей в Котельниках

В Котельниках провели профилактическое мероприятие «Детское кресло». Сотрудники ГИБДД проверили наличие таких устройств в автомобилях, а также правильность их установки.

Сотрудники люберецкой Госавтоинспекции проверили более 97 водителей и выявили одно нарушение. Также они поговорили с ними о том, почему важно использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности при перевозке детей.

Специалисты напомнили, что перевозить детей нужно с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка.

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