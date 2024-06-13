Инспекторы проверили безопасность аттракционов в Истре

Как рассказал глава регионального Минэкологии Тихон Фирсов, инспекторы выявили четыре незарегистрированных аттракциона в Дедовске на улице Гагарина.

«Установленные аттракционы принадлежат индивидуальному предпринимателю на правах аренды. На момент проведения проверки аттракционы не эксплуатировались, однако ведомство все равно предостерегло собственника во избежание несчастных случаев», — сказал он.

Кроме того, инспекторы проверили восемь аттракционов в истринском городском парке. Они прошли ежегодное техобслуживание и были допущены к работе.

Неделей ранее технадзор проверил аттракционы в Коломне, Воскресенском и другие округах. Специалисты оценили состояние 28 средств и не выявили ни одного нарушения.

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