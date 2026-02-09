Капремонт ДК «Дом космонавтов» в Звездном Городке завершат в этом году

Заместитель министра строительного комплекса региона Сергей Подсобляев и временно исполняющий полномочия главы ЗАТО Звездный городок Артем Вольчак в минувшие выходные оценили, как проходит капитальный ремонт в ДК «Дом космонавтов». Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса.

На данный момент на объекте работают 40 человек. Строители заканчивают демонтажные работы и активно занимаются общестроительными и отделочными мероприятиями.

Ремонтные работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая соответствует задачам нацпроекта «Семья».

Согласно техническому заданию, в здании Дома культуры будут проведены кровельные и фасадные работы, обновлены входные группы. Планируется полная замена инженерных сетей, сантехнического оборудования, окон и дверей. Также будет произведена внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Помимо этого, ожидается закупка новой мебели и учебного оборудования.

Завершить все работы планируют до конца 2026 года.