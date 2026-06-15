Инспекторы Минэкологии Подмосковья провели проверки в 6 муниципалитетах

В период с 11 по 13 июня инспекторы Министерства экологии Московской области провели совместные надзорные мероприятия с представителями органов местного самоуправления, полиции, МЧС России по Московской области, Комитета лесного хозяйства и народной дружины.

Инспекторы проверили состояние водоохранных зон и особо охраняемых природных территорий в шести муниципальных и городских округах.

Проверки прошли в следующих муниципалитетах:

Наро-Фоминский городской округ (водоохранная зона пруда без названия вблизи улицы Латышской);

городской округ Мытищи (водоохранная зона реки Яуза вблизи улицы Станционная);

Шатурский муниципальный округ (государственный природный заказник «Озеро Белое у деревни Дубасово»);

городской округ Коломна (водоохранная зона реки Ока вблизи пляжа Щурово);

городской округ Котельники (водоохранная зона Большого и Малого Люберецких карьеров);

Рузский муниципальный округ (водоохранная зона Озернинского водохранилища, река Москва в поселке Старая Руза).

По итогам проверок инспекторы составили 21 протокол об административных правонарушениях. Среди них:

8 протоколов по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ;

5 протоколов по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ;

4 протокола по части 1 статьи 3.7 КоАП МО;

2 протокола по статье 8.39 КоАП РФ;

2 протокола по части 3 статьи 8.32 КоАП РФ.

Кроме того, сотрудники полиции выявили и доставили в отделение 6 иностранных граждан для установления личности.