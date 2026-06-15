Инспекторы Минэкологии Подмосковья провели проверки в 6 муниципалитетах

Фото: Министерство экологии и природопользования МО

В период с 11 по 13 июня инспекторы Министерства экологии Московской области провели совместные надзорные мероприятия с представителями органов местного самоуправления, полиции, МЧС России по Московской области, Комитета лесного хозяйства и народной дружины.

Инспекторы проверили состояние водоохранных зон и особо охраняемых природных территорий в шести муниципальных и городских округах.

Проверки прошли в следующих муниципалитетах:

По итогам проверок инспекторы составили 21 протокол об административных правонарушениях. Среди них:

Кроме того, сотрудники полиции выявили и доставили в отделение 6 иностранных граждан для установления личности.

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