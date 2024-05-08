Инспекторы ГУСТ рассмотрели 13 тысяч обращений в апреле | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 16:48 Инспекторы ГУСТ рассмотрели 13 тысяч обращений в апреле ГУСТ МО

Читать 360 в

Жители Московской области могут обратиться в ГУСТ посредством разных каналов: лично, в соцсетях, через «Добродел», по почте или по телефону. Только в апреле инспекторы рассмотрели около 13 тысяч заявлений.

Чаще всего жители региона обращаются по электронной почте. Этот способ удобен, так как официальные ответы сохраняются и доступны для просмотра. Еще один популярный способ — горячая линия. Операторы отвечают на звонки и предоставляют разъяснения.

Реклама

В ГУСТ Московской области уточнили, что инспекторы не только контролируют устранение недостатков, но и регулярно анализируют обращения, что позволяет определить, где требуется пересмотреть подход к содержанию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».