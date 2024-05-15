Инспекторы ГУСТ напомнили правила газовой безопасности | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 18:12 Инспекторы ГУСТ напомнили правила газовой безопасности Unsplash

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ГУСТ Московской области провело провело семинар по вопросам технического обслуживания газового оборудования. Участниками мероприятия стали 450 человек: представители органов местного самоуправления, руководители управляющих и специализированных организаций Подмосковья.

Заместитель руководителя ГУСТ Московской области Никита Анашкин напомнил правила использования газа в быту. По его словам, наиболее распространенными причинами ЧС являются нарушения, которые допускают сами жители многоквартирных домов.

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Напомним, что пользование газом в доме регулируется законодательно, и нормативная база совершенствуется. Сейчас единой специализированной организацией, которая контролирует содержание газового оборудования, является АО «Мособлгаз».

За незаключение договора на ТО оборудования, недопуск представителей спецорганизаций и самовольную замену приборов предусмотрен штраф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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