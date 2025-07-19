Инспекторы ГИМС напомнили жителям Дубны правила безопасного поведения на воде

Инспекторы ГИМС напомнили жителям Дубны, что купаться разрешено в специально оборудованных местах — на пляже в Парке семейного отдыха и на Менделевской набережной. Именно здесь водолазы обследовали дно и установили боновые ограждения, а рабочие отремонтировали скамейки, урны и кабинки для переодевания.

Инспекторы ГИМС во время рейда сделали акцент на том, что в лодке или на катерах необходимо надевать спасательные жилеты. Поводом стал случай гибели пятилетнего мальчика в Химках на канале имени Москвы. Эту тему сейчас разбирают в беседах со взрослыми и детьми.

«Обращаем внимание на то, как надеты жилеты. Часто встречаем маломерные суда с детьми, где жилеты надеты не по размеру или неправильно пристегнуты. К сожалению, родители обращают на это мало внимания. Складывается впечатление, что жилеты надеваются чисто для ГИМСа», — отметил государственный инспектор по маломерным судам Северного инспекторского отделения центра ГИМС ГУ МЧС России Надежда Сиразиева.

Чтобы купание стало безопасным, необходимо не шалить в воде, не заплывать за буйки и пользоваться надувными средствами, если человек не умеет плавать.

Инспекторы ГИМС каждый день проводят беседы с детьми, которые отдыхают на Менделевской набережной. Они напоминают ребятам о правильном поведении на воде, раздают листовки и тематические игрушки, рассказывают истории и загадки.