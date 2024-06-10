Инспекторы ГИБДД напомнили студентам подмосковного колледжа «Энергия» ПДД

Сотрудники ГИБДД прочитали цикл лекций студентам подмосковного колледжа «Энергия» о правилах поведения на дороге. Встречи прошли в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, ребятам рассказали о правилах безопасности на дорогах в качестве пешехода, а также при поездках на личном и общественном транспорте.

Кроме того, в каждом подразделении колледжа для студентов провели викторину на знание ПДД — ребята показали высокий уровень подготовки.

Особенное внимание инспекторы уделили недопустимости использования мобильного телефона и других гаджетов при переходе через дорогу, а также напомнили об ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».