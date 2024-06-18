Инспекторы эконадзора обязали нарушителей убрать свалки в деревне Литвиново

Представители Минэкологии Московской области выявили семь незаконных свалок в деревне Литвиново под Щелковом. Правообладатели земель не контролировали их состояние и целевое использование.

«Ранее здесь в ходе надзорных мероприятий сотрудниками полиции был задержан водитель самосвала, с которого сбрасывались незаконно завезенные техногенные грунты», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Свалки состояли из лома бетона, боя кирпича и железобетона, автопокрышек и другого мусора. По итогам надзорных мероприятий правообладателям земель, а также ООО «Футболки» и «АС Комплект» объявили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

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