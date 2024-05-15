Инспекторы ДПС провели моторейд в Мытищах | 360°

15 мая 2024, 20:11
Инспекторы ДПС провели моторейд в Мытищах
Инспекторы ДПС Мытищ провели рейд среди водителей мотоциклов. Они проверили наличие документов и состояние экипировки мотоциклистов.
С наступлением тепла, дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов становится все больше. Поэтому в весеннее-летний период сотрудники ДПС проводят рейды, чтобы напомнить о правилах безопасного поведения на дорогах.
Реклама
В этот раз местом проведения стало пересечение Волковского шоссе с Олимпийским проспектом. Помимо профилактической беседы мотоциклистам вручили памятки про безопасный скоростной режим и напомнили о соблюдении правил дорожного движения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Мытищи
ГИБДД
Дороги
Реклама
Реклама