Инспекторы ДПС провели моторейд в Мытищах | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 20:11 Инспекторы ДПС провели моторейд в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Инспекторы ДПС Мытищ провели рейд среди водителей мотоциклов. Они проверили наличие документов и состояние экипировки мотоциклистов.

С наступлением тепла, дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов становится все больше. Поэтому в весеннее-летний период сотрудники ДПС проводят рейды, чтобы напомнить о правилах безопасного поведения на дорогах.

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В этот раз местом проведения стало пересечение Волковского шоссе с Олимпийским проспектом. Помимо профилактической беседы мотоциклистам вручили памятки про безопасный скоростной режим и напомнили о соблюдении правил дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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