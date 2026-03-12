Инспектор МЧС провела в школе урок безопасности на водоемах

В школе №17 городского округа Серпухов сотрудники МЧС провели открытый урок по безопасности на водоемах. Мероприятие состоялось в актовом зале, где собрались ученики 4, 9 и 10 классов.

По словам инспектора отдела надзорной деятельности и просветительской работы Оксаны Федотовой, лед на водоемах в период активного таяния и «температурных качелей» особенно опасен. Она напомнила о главном правиле безопасности — не выходить на лед. Однако если человек все же оказался на льду и столкнулся с опасностью, необходимо следовать специальным инструкциям. Например, при треске льда под ногами следует лечь и передвигаться ползком. Если человек провалился, нужно снять куртку и использовать ее вместе с рукавами как веревку, чтобы вытащить пострадавшего.

Оксана Федотова подчеркнула важность родительского контроля. Родители должны знать, где находятся их дети, и разъяснять им правила техники безопасности у водоемов. Прохожие также не должны оставлять без внимания детей, играющих на льду рек и прудов. Необходимо отвести детей от опасных мест или вызвать спасателей.

Инспектор также сообщила, что сотрудники МЧС ежедневно следят за состоянием водных объектов на территории округа. Они контролируют скорость таяния снега и льда и при необходимости проводят взрывные работы, чтобы убрать заторы и избежать подтопления частного сектора.