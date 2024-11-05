Инспектор ГАИ провел в Воскресенске беседу о профильных госуслугах

В Воскресенске сотрудник Госавтоинспекции провёл акцию «Экономьте время с госуслугами». Она была направлена на популяризацию сайта.

Инспектор пообщался с гражданами в отделе службы. Он рассказал о преимуществах Единого интернет-портала госуслуг. Жители узнали, что могут удобно оплачивать госпошлины, не выходя из дома. Услуга доступна круглосуточно, что исключает необходимость стоять в очередях.

Кроме того, полицейский напомнил, что на сайте можно подать заявления на выдачу или обмен водительского удостоверения. Также доступны услуги по регистрации транспортных средств и получение информации о возможных нарушениях в сфере дорожного движения. Это значительно упрощает взаимодействие граждан с государственными органами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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