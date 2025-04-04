Иностранные школьники пройдут тестирование по русскому языку в Балашихе

С 1 апреля в силу вступил Федеральный закон № 544-ФЗ, который вводит обязательное тестирование на знание русского языка для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих в государственные и муниципальные школы России. Успешное прохождение этого теста становится необходимым условием для бесплатного обучения в образовательных учреждениях страны.

Основной целью нововведения является обеспечение качественного образования для всех школьников. Дети, не владеющие русским языком, сталкиваются с трудностями в освоении учебного материала, что может негативно сказываться на их успеваемости и интеграции в коллектив. Тестирование позволит определить уровень владения языком и при необходимости предоставить дополнительные образовательные ресурсы для успешного обучения.

Тестирование проводится еженедельно по вторникам с 14:00 до 18:00 в Школе № 15 города Балашиха, которая определена пунктом проведения тестирования для иностранных граждан и лиц без гражданства городских округов Балашиха и Реутов. Учреждение оснащено необходимыми техническими средствами и кадровым потенциалом для организации и проведения теста. Продолжительность тестирования составляет 80 минут.

Регистрация для несовершеннолетних иностранных граждан осуществляется через региональный портал госуслуг Московской области. Форма тестирования зависит от класса поступления: для первого класса предусмотрено устное тестирование, для второго и старших классов — устное и письменное. Тестирование проходит в кабинетах, оснащенных средствами аудио- и видеофиксации. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены особые условия.