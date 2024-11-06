Иномарка и такси столкнулись в Серпухове. Момент жесткого ДТП попал на видео

Такси и иномарка попали в ДТП-перевертыш в Серпухове

Крупное ДТП с участием автомобиля такси и иномарки Mazda произошло в Серпухове. Момент удара попал на видео.

Авария произошла на улице Ворошилова, столкнулись две легковушки. От удара такси Volkswagen Polo перевернуло. Как сообщил 360.ru источник, водитель иномарки получил сотрясение мозга и разные переломы, он жив. В каком состоянии находится водитель другой машины, неизвестно.

В подмосковном главке МВД заявили, что выясняют все обстоятельства ДТП. По данным ведомства, авария произошла около 09:00. Предварительно, водитель такси выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу машине Mazda, которая ехала по главной дороге. Таксиста госпитализировали.

UPD. По данным источника, у таксиста выявили ушиб легкого, перелом ребер, крестца и таза.