Иногородним врачам во Фрязине рассказали о социальной ипотеке

Во время рабочего визита в Центр амбулаторной онкологической помощи глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев поручил проконсультировать иногородних врачей учреждения по вопросам получения социальной ипотеки. Это делается, что заинтересовать специалистов в работе во Фрязине на долгие годы.

ЦАОП оснащен современным медицинским оборудованием и предоставляет полный спектр обследований и лечения онкозаболеваний. Услуги центра доступны не только для жителей Фрязина, но и для пациентов из других городов Подмосковья.

Многие специалисты, приглашенные из других регионов, арендуют жилье во Фрязине. Хотя аренда компенсируется больницей, врачи заинтересованы в получении социальной ипотеки для приобретения собственного жилья.

Вместе с главным врачом Щелковской больницы Николаем Красиковым и заведующей ЦАОП Александрой Харченко Дмитрий Воробьев осмотрел помещения центра, оценил оборудование и пообщался с врачами и пациентами.

Адрес Центра амбулаторной онкологической помощи: Фрязино, ул. Московская, 7, корпус 1, обособленное подразделение имени М. В. Гольца ГБУЗ Московской области «Щелковская больница».