Инну Федотову назначили временно исполняющей обязанности главы Клина. Ранее этот пост занимала Алена Сокольская, которая перешла на другую должность в подмосковном правительстве.
Инна Федотова более 10 лет работала в сфере управления архитектурой и градостроительством в Подмосковье. Долгое время она отвечала за вопросы, связанные с жилищной политикой. Теперь она займется развитием муниципалитета по разным направлениям. Губернатор Андрей Воробьев пожелал ей успехов на новом посту.
Прежняя глава администрации округа Алена Сокольская продолжит работу в региональном правительстве, но на другой должности.
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