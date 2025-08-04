Инну Федотову назначили временно исполняющей обязанности главы Клина. Ранее этот пост занимала Алена Сокольская, которая перешла на другую должность в подмосковном правительстве.

Инна Федотова более 10 лет работала в сфере управления архитектурой и градостроительством в Подмосковье. Долгое время она отвечала за вопросы, связанные с жилищной политикой. Теперь она займется развитием муниципалитета по разным направлениям. Губернатор Андрей Воробьев пожелал ей успехов на новом посту.

Прежняя глава администрации округа Алена Сокольская продолжит работу в региональном правительстве, но на другой должности.