Инновационный тренажер для реабилитации появился в больнице Солнечногорска

Инновационный тренажер в виде умной перчатки поступил в Солнечногорскую областную больницу. Его будут использовать в реабилитационном отделении. SensoRehab — так называется оборудование, которое приобрели благодаря региональной программе «Здравоохранение Подмосковья».

Занятия с пациентами теперь проходят в игровой форме. При этом комплекс формирует три канала обратной биологической связи: слуховой, аудиальный и тактильный. С помощью перчатки фиксируется каждое движение кисти и пальцев. Во время занятий перчатка вибрирует — так выглядит обратная связь от технологичного оборудования. При этом открытые кончики пальцев позволяют сохранять сенсорную чувствительность.

«Со стороны администрации округа при поддержке регионального правительства активно оснащаем наши медицинские учреждения современным оборудованием. В этом году в Солнечногорскую областную больницу и ее подразделения ожидается поставка более 100 единиц новейшей техники», — прокомментировал заместитель главы Солнечногорска Николай Минаев.

«Умная» перчатка предназначена для восстановления мелкой моторики рук пациентов, перенесших инсульт. Механизм применяют также при лечении рассеянного склероза, болезни Паркинсона и мышечной дистрофии.

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