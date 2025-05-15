Инновационный стабилизатор напитков создали в Подмосковье

Ученые научного центра пищевой промышленности и фармацевтики группы компаний «СОЮЗСНАБ» в Красногорске создали новую систему, которая помогает напиткам дольше сохранять свои свойства. Благодаря разработке стабильность напитков увеличивается на 30%, и они остаются качественными весь срок хранения.

Основу технологии составляют два компонента — пектин и карбоксиметилцеллюлоза. Они улучшают качество продуктов. Пектин предотвращает образование осадка в молочных и сывороточных напитках, удерживая белки в нужной форме. Это помогает сохранить вкус, текстуру и внешний вид напитка. КМЦ, в свою очередь, делает напиток более густым и устойчивым. Она позволяет подкислять напитки без сворачивания белков, а также защищает их от высокой температуры, что продлевает срок годности.

В Минсельхозе Московской области подчеркнули, что эта технология не только делает продукцию стабильнее и долговечнее, но и уменьшает зависимость от импортных добавок.