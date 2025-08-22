Инновационный производственный кластер построят в индустриальном парке «Ленинский»

Строители завершили подготовительный этап и приступили к основной стадии возведения современного производственно-складского комплекса Индастриал Сити «Ленинский». Объект накануне посетили специалисты регионального Главгосстройнадзора и сотрудники учреждения «Стройэксперт».

Сейчас на участке выполняют земляные работы и готовят территорию к заливке фундамента. Общая площадь помещений превысит 150 тысяч квадратных метров. Здание будет состоять из семи блоков с модулями размером от 550 квадратных метров.

Внутри предусмотрены пространства под производство, складские зоны, офисы и шоу-румы.

Предполагается, что большую часть помещений займут российские IT-компании, которые будут заниматься сборкой системных блоков для компьютеров из готовых комплектующих, а также выпускать пневмоавтоматику.

Комплекс строят в формате «Все включено» на территории государственного индустриального парка «Ленинский».

В соответствии с новым стандартом «5 в 1» на площади 100 гектаров будут доступны производственные помещения, готовая инженерная и транспортная инфраструктура, пространства для малого бизнеса.

Также там оборудуют зоны для отдыха и занятий спортом, благоустроенные зеленые территории, магазины, гостиницы для сотрудников, кафе, многофункциональный центр и колледж для подготовки кадров.