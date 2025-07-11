Инновационный проект по переработке отходов запустили в Подмосковье

Комплекс по переработке отходов «Нева» вместе с Тимирязевской академией запустили совместный проект, чтобы изучить, как можно использовать техногрунт — специальную почву, полученную из переработанных отходов. Основная идея — понять, можно ли применять этот грунт для озеленения городов.

На КПО «Нева» в Солнечногорске впервые в России внедрили технологию туннельного компостирования в закрытом помещении. Она позволяет перерабатывать органические отходы с минимальным вредом для окружающей среды.

Ученые из Тимирязевской академии следят за научной частью проекта. Они проводят эксперименты, чтобы проверить, как техногрунт влияет на рост растений. Первые результаты, полученные в специально оборудованной теплице, показали, что почва безопасна — в растениях не нашли превышения по тяжелым металлам.

Такой грунт можно использовать в разных сферах — от дорожных работ до восстановления загрязненных участков. Отдельное внимание уделяют его применению в городском озеленении и садоводстве.