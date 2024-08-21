Инновационный препарат для лечения рака легких разработают в МФТИ

Сотрудники института биофизики будущего МФТИ занялись разработкой препарата для лечения рака легких. Лекарство пройдет испытания до конца этого года.

Препарат разработали на основе ингибиторов KRAS, его будут использовать для таргетной терапии рака легких. Эта патология является самым распространенным онкологическим заболеванием в мире, на нее приходится 12,4% от общего числа случаев.

Инновационный препарат поражает злокачественные клетки, минимально воздействуя на здоровые ткани. Как отметил заведующий лабораторией доклинических исследований Института биофизики будущего МФТИ Антон Алашеев, создание таких лекарств является приоритетным направлением развития российской фармацевтики.

Сотрудники института уже выполнили компьютерное моделирование нового препарата, в ближайшее время они проведут синтез лекарственных субстанций и тестирование. На базе МФТИ уже запустили участок по производству готовых лекарств.

«Мы запустили новую лабораторию по синтезу лекарственных средств. Набрали специалистов — физиков и химиков — и развиваем компетенции по контрактным исследованиям. В этом году мы запускаем промышленный участок химического синтеза», — отметил Антон Алашеев.