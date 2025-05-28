Инновационный метод обезболивания после операций внедрили в Балашихе

Межфасциальные блокады начали активно применять в Московском областном онкологическом диспансере, расположенном в Балашихе. Эта инновационная технология помогает эффективно контролировать болевой синдром у пациентов в послеоперационный период, снижая потребность в сильнодействующих обезболивающих препаратах и улучшая качество восстановления после хирургических вмешательств.

Межфасциальная блокада — это метод локального обезболивания, при котором анестетик вводится между фасциями мышц — тонкими соединительнотканными оболочками, с помощью ультразвукового контроля. Такая процедура блокирует болевые импульсы, не затрагивая при этом другие системы организма. Она особенно эффективна после сложных операций, позволяя сохранить иммунную систему пациента и снизить уровень стресса, связанного с болевыми ощущениями.

«Одним из главных преимуществ межфасциальных блокад является их способность эффективно уменьшать болевой синдром. Это особенно важно для пациентов, перенесших сложные хирургические вмешательства», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии Александр Головин.

Для внедрения метода специалисты диспансера прошли обучение у ведущих экспертов в области анестезиологии и овладели современными техниками проведения блокад. Этот шаг стал частью комплексного подхода к лечению и реабилитации, направленного на максимальный комфорт и безопасность пациентов.

Благодаря таким инновациям, здравоохранение Балашихи становится более технологичным и ориентированным на пациента.