Инновационный метод лечения «детей-бабочек» начали применять в Подмосковье

НИКИ детства первым в России начал применять инновационный препарат «Беремаген геперпавек» для лечения детей с буллезным эпидермолизом. Лекарство местной генной терапии для «детей-бабочек» закупает президентский Фонд «Круг добра».

В центре генных дерматозов НИКИ детства рассказали, что на коже и слизистых «детей-бабочек» образуются пузыри и эрозии даже при незначительном механическом воздействии или вовсе без него. Это редкое и тяжелое генетическое заболевание.

«Препарат „Беремаген геперпавек“ вносит функциональную копию неработающего у пациента гена. Он способствует выработке в коже коллагена седьмого типа, синтез которого снижен или отсутствует у таких пациентов. Препарат должен значительно упростить уход за ранами, повысить качество жизни детей», — рассказала врач-дерматовенеролог НИКИ детства Ольга Орлова.

Благодаря Фонду «Круг добра» лекарство стало доступно для лечения детей в Подмосковье.

«Сегодня в стенах нашего института состоялось первое применение препарата. Важно отметить, что лекарство узкоспециализированное и подходит не всем. Решение о назначении принимается врачебным консилиумом», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В Подмосковье живут 28 пациентов с буллезным эпидермолизом, и только пяти из них подходит препарат. Вскоре все они пройдут терапию.